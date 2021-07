Gara-3 a Vesti. Sul podio Hauger e Caldwell

Chiuso il weekend della Formula 3 in Austria. Sul traguardo di Gara-3 arriva primo Vesti, davanti a Hauger, Caldwell, Smolyar. Ottimo Nannini, quinto alla bandiera a scacchi. Oggi il GP di F1 al Red Bull Ring: diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) Condividi:

Frederik Vesti si è aggiudicato la terza e ultima gara del weekend della Formula 3 al Red Bull Ring, in Austria. Il pilota danese della ART Grand Prix è salito sul podio assieme a Dennis Hauger (Nor) e Olli Caldwell (GB), entrambi del Team Prema.

Prima fila tutta scandinava. Parte il leader del campionato, il norvegese Hauger davanti a tutti, al suo fianco il danese Vesti. I primi competitors per il titolo (Doohan e Martins) sono lontani, in quarta e quinta fila. Assente in griglia l'americano Frederick, uscito da un contatto di ieri con un dito fratturato. Allo spegnimento dei semafori stalla Collet e costringe tutti i piloti dietro la seconda fila a rallentare, ne approfitta Hauger che -partito benissimo- prende immediatamente la testa della corsa. Nel corso della terza tornata Vesti e Smolyar insidiano il battistrada, che tuttavia segna il giro veloce. Nel corso del quinto giro Vesti sorpassa Hauger.

Alle loro spalle risale Leclerc, giro veloce e ottava posizione. Mentre Vesti tiene la testa, Smolyar attacca e supera Hauger, che scivola terzo. A quindici giri dalla fine è spettacolare il 'side by side' fra Novalak e Leclerc, che arrivano anche a sfiorarsi con le gomme. Undicesima tornata: battaglia accesissima nelle prime sei posizioni: nell'ordine passano davanti alla pit lane Vesti, Hauger, Smolyar, Caldwell, Novalak e Leclerc. Nelle retrovie contatto fra Van der Helm e Villagomez, che si gira.

Al quattordicesimo giro Leclerc e Martins duellano senza tregua, alla fine Leclerc cerca un varco che non c'è, Martins chiude e i due si toccano e danneggiano anche Novalak, che non era parte in causa: gara finita per tutti e tre, anche se Martins prova a rientrare ai box per ripartire con gomme nuove. Sedicesimo giro: safety car. A tre giri dalla fine Vesti e Hauger allungano, terzo e Caldwell davanti a Smolyar, Doohan e Nannini. Alla 22^ tornata si toccano Doohan e Crawford: il primo fora, il secondo ci rimette il baffo anteriore sinistro. La Virtual safety car cristallizza posizioni e distacchi a un giro dal termine, Hauger secondo mentre i suoi avversari principali sono entrambi fuori dalla corsa. Sul traguardo arriva primo Vesti, davanti a Hauger, Caldwell, Smolyar e un ottimo Nannini, quinto.