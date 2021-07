Motorsport in lutto per la morte di Carlos Reutemann, ex pilota di Formula 1. Dopo i problemi dei mesi scorsi a causa di un'emorragia intestinale, l'argentino era stato ricoverato nuovamente nella giornata di martedì per delle complicazioni. A darne l'annuncio la figlia Cora con un messaggio su Twitter. Reutemann, che aveva 79 anni, è stato per due volte governatore di Santa Fe, mentre dal 2003 era senatore della Repubblica.