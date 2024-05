Una delle immagini che non dimenticheremo del GP di Monaco 2024: il principe Alberto consegna il trofeo della vittoria a Leclerc e si commuove davanti al pilota della Ferrari che ottiene il primo successo in casa della sua carriera. Forte l'abbraccio e intenso lo sguardo con cui si rivolge a Charles sul podio. Il campionato torna il 9 giugno a Montreal: diretta su Sky e in streaming su NOW

