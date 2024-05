Il momento chiave della gara di Monaco è stata sicuramente la prima partenza, con la bandiera rossa esposta dopo il terribile incidente di Perez. Magnussen ha fatto una cosa gravissima nella sua manovra sul messicano, ma ancora più grave è la mancata penalità da parte della direzione gara per un comportamento che è andato oltre la misura consentita. Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP MONACO, HIGHLIGHTS