Travolto dai festeggiamenti per la vittoria a Monaco, Leclerc tarda ad arrivare nella conferenza post gara e gli altri due piloti sul podio reagiscono in modo molto divertente. Sainz e Pistri si stendono sul divanetto e si mettono comodi nell'attesa. Il Mondiale torna il 9 giugno a Montreal: diretta su Sky e in streaming su NOW

