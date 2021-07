Primo giro pazzesco a Silverstone: Verstappen e Hamilton lottano ruota a ruota in ogni curva. All'inizio della seconda tornata, in uscita dalla Copse, il britannico tocca con lo pneumatico il leader del Mondiale, che si schianta contro le barriere mentre era a oltre 300 km/h. Olandese cosciente e uscito autonomamente dalla monoposto, completamente distrutta, trasportato in ospedale per accertamenti. Per il 7 volte iridato 10'' di penalità

GP SILVERSTONE, GARA LIVE