Dal rosso Ferrari al verde Aston Martin. E non solo in pista. Sebastian Vettel si dimostra sempre più "green", anche fuori dal paddock, come dimostrano le immagini pubblicate dai social della sua scuderia. Il tedesco, ritiratosi nel Gran Premio di Gran Bretagna vinto da Hamilton dopo 48 giri, ha concluso la sua giornata sugli spalti di Silverstone. Come? Ripulendoli dai rifiuti lasciati dai numerosi tifosi presenti. L'iniziativa, promossa da uno dei main sponsor dell'Aston Martin, ha comunque colpito i supporter, che hanno ripreso con video amatoriali l'ex campione del mondo mentre faceva la raccolta differenziata.