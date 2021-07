Il pilota della Haas, prima dei collaudi con le gomme da 18 pollici, a Silverstone è salito sulla Jordan 191 con la quale il padre Michael girò per il suo primo test in Formula 1 (proprio sul tracciato britannico) e poi affrontò la sua prima gara (Belgio). Era l'estate del 1991. E in una delle foto di Schumi Jr "spunta" anche Vettel. Il Mondiale torna il 1° agosto con il GP dell'Ungheria: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)