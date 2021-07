Si chiama 'Ignite' ed è il nuovo progetto inaugurato da Lewis Hamilton e dalla Mercedes per favorire la diversità e l'inclusività all'interno del Motorsport. L'iniziativa sarà sostenuta con 20 milioni anche dalla fondazione del pilota britannico la 'Mission 44'. "Questo progetto aiuterà a cambiare il mondo del Motosport", il commento di Hamilton Condividi:

Campione non solo in pista ma anche di beneficenza. Lewis Hamilton e la Mercedes hanno inaugurato un nuovo progetto: si chiama 'Ignite' ed è volto a favorire l'inclusione ed una maggior diversità nel mondo del Motorsport. Lo scopo di questa iniziativa, che sarà sostenuta anche dalla fondazione di Hamilton la 'Mission 44' che metterà a disposizione circa 20 milioni di euro, è quello, in parole povere, di aiutare i giovani delle minoranze nella strada verso le discipline scientifiche e del Motorsport, dando loro l'opportunità di avvicinarsi con più facilità all'educazione. I termini della nuova iniziativa sono stati diffusi da Mercedes attraverso un comunicato stampa: "Ignite sarà inizialmente finanziato da un fondo multimilionario creato da Lewis e dal Mercedes-AMG Petronas F1 Team e lavorerà a stretto contatto con la fondazione personale di Lewis, Mission 44, per fornire risultati tangibili per il Mercedes-AMG Petronas F1 Team e la più ampia industria automobilistica britannica", si legge nella nota.

Toto Wolff: "Diversità e inclusività valori del nostro team" Il progetto è stato sostenuto con grande entusiasmo da Toto Wolff direttore esecutivo della scuderia: "Sono lieto che oggi possiamo finalmente parlare dei nostri piani per l'iniziativa Ignite. Da quando abbiamo annunciato la nostra intenzione con Lewis all'inizio dell'anno di creare un progetto congiunto, si è svolto un grande lavoro e tante discussioni sullo sfondo per perfezionare i nostri obiettivi e la nostra missione - dice il manager - Aprire gli sport motoristici a tutti e diventare un team più diversificato e inclusivo sono valori fondamentali del nostro team e, con il pieno supporto di Mercedes-Benz, ci impegniamo per avere un impatto positivo sulla società e costruire una piattaforma da cui le generazioni future possano accedere e godere il nostro fantastico sport. Ignite integrerà il programma Accelerate 25 del nostro team e attraverso queste piattaforme speriamo di vedere molti più talenti provenienti da gruppi sottorappresentati che si uniscano al nostro team e intraprendano una carriera nel più ampio settore del Motorsport".