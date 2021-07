Dalle 11.30 su i motori all'Hungaroring per la prima sessione di prove libere. Ieri il duello a distanza in conferenza tra Verstappen e Hamilton dopo l'incidente dell'olandese a Silverstone e il ricorso della Red Bull respinto. Oggi parlerà la pista, con la Ferrari in agguato su un circuito sulla carta più favorevole alle Rosse. Tutto il weekend del GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

