Oggi alle 16 verrà discusso il ricorso presentato dalla Red bull con l’obiettivo di esercitare diritto di revisione sulla penalità data a Hamilton dopo l’incidente di Verstappen a Silverston e non ritenuta congrua dal team anglo-britannico. La F1 è in Ungheria: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GUIDA TV - REVISIONE PENALITA' HAMILTON: COSA CHIEDE RED BULL