In pista all'Hungaroring per la terza e ultima sessione di prove libere, qualifiche alle 15. Prosegue il duello Red Bull-Mercedes, anche fuori dalla pista. Ferrari da decifrare dopo il venerdì, intanto sostituita la Power Unit sulla monoposto di Sainz (non c'è penalità). Tutto il weekend del GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)



VITTORIA ITALIANA IN FORMULA 3: SUPER LORENZO COLOMBO!