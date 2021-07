Non si placano le polemiche dopo l'incidente tra Verstappen e Hamilton a Silverstone. Horner: "Lewis doveva frenare 23 metri prima per fare quella curva. Non c'è nulla di personale contro di lui". Wolff: "Red Bull ha scatenato polemici commenti contro Hamilton, noi dovremmo disinnescare queste cose". Tutto il weekend del GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Horner: "Hamilton avrebbe dovuto frenare 23 metri prima per fare la curva"

"Per sperare di fare la curva Hamilton doveva frenare almeno 23 metri prima. È nostro dovere non lasciare nulla di intentato in uno sport dove ogni guadagno minimo può fare la differenza - ha detto Horner in conferenza -. Leclerc era nella stessa posizione di Max, quindi avremmo avuto lo stesso risultato se Lewis avesse avuto lo stesso atteggiamento. Non c'è mai stato di nulla di personale, relativamente a un singolo pilota. Si tratta degli eventi che sono accaduti e la competizione tra due ragazzi, niente di personale verso un qualsiasi pilota. Se l'episodio fosse stato con un qualsiasi altro pilota la reazione sarebbe stata identica. Sono rimasto un po' sorpreso dei commenti Mercedes. Ora chiudiamo questo capitolo e andiamo avanti"