Situazione pericolosa nel corso delle terze libere all'Hungaroring. Giovinazzi esce dai box mentre transita l'Aston Martin di Stroll: il canadese tocca con la posteriore destra l'ala anteriore dell'Alfa Romeo, team poi multato con 5mila euro. Reprimenda per il pilota italiano anche per impeding su Gasly. Tutto il weekend del GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

