Lewis Hamilton in pole ma fischiato al termine delle qualifiche del GP di Ungheria: "Non raggiungono l'obiettivo, anzi i fischi mi danno ancora più carica. E' stata una qualifica straordinaria, ma domenica c'è tanta strada per arrivare alla prima curva". Bottas, 2°: "Bene aver monopolizzato la prima fila Mercedes". Tutto il weekend del GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Pole position numero 101 in carriera per Lewis Hamilton, la terza in stagione e l'ottava in Ungheria. Il britannico mette fine a un digiuno di 6 gare senza pole, il peggiore da Ungheria-Brasile 2019, mettendosi alle spalle il compagno Valtteri Bottas e il leader del Mondiale Max Verstappen. Dalle tribune sono arrivati anche i fischi per il sette volte iridato, che ha subito risposto: "Chi mi fischia non raggiunge l’obiettivo, perché mi dà ulteriore carica, quindi non mi dispiace".