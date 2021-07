Max Verstappen non nasconde il disappunto dopo il 3° posto nelle qualifiche di Budapest: "Siamo rimasti dietro tutto il weekend, sono uscito con le rosse per non rischiare il taglio in Q2". Nel Parc Fermè il pugnetto con il grande rivale Hamilton, primo contatto ravvicinato dopo l'incidente di Silverstone. Tutto il weekend del GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Siamo stati dietro per tutto il weekend"

“Quattro decimi di ritardo? Difficile capire da dove arrivi esattamente questo gap, ma siamo stati dietro per tutto il weekend. In qualifica lo abbiamo dimostrato di nuovo. Non è quello che volevamo ma in ogni caso siamo ancora in terza posizione, e vedremo cosa riusciremo a fare - ha detto Verstappen al termine delle qualifiche -. Finora certamente non è quello che volevo. Strategia con gomme soft? Sarà diverso, il grip è molto più alto con quelle gomme e lo scopriremo domani. Farà molto caldo, quindi una gomma soft non durerà quanto una media. Ma in ogni caso noi avremo una buona opportunità al via. Noi con le medie probabilmente avremmo rischiato di non passare il taglio. Abbiamo deciso di uscire con le soft per qualificarci”.