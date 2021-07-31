Formula 1, la griglia di partenza del GP Ungheria a Budapestgp ungheria
Lewis Hamilton conquista la pole numero 101 della carriera: la Mercedes festeggia piazzando in prima fila anche Valtteri Bottas, che scatterà davanti al leader del Mondiale Verstappen. Ferrari: Leclerc 7°, Sainz 15° dopo essere finito a muro. Tutto il weekend del GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)
GP UNGHERIA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE
PRIMA FILA
1 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)
2 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)
SECONDA FILA
3 Max Verstappen (Ola/Red Bull)
4 Sergio Perez (Mes/Red Bull)
TERZA FILA
5 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)
6 Lando Norris (Ing/McLaren)
QUARTA FILA
7 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)
8 Esteban Ocon (Fra/Alpine)
QUINTA FILA
9 Fernando Alonso (Spa/Alpine)
10 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)
SESTA FILA
11 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)
12 Lance Stroll (Can/Aston Martin)
SETTIMA FILA
13 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)
14 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
OTTAVA FILA
15 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)
16 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)
NONA FILA
17 George Russell (Ing/Williams)
18 Nicholas Latifi (Can/Williams)
DECIMA FILA
19 Nikita Mazepin (Rus/Haas)
20 Mick Schumacher (Ger/Haas)