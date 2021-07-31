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Formula 1, la griglia di partenza del GP Ungheria a Budapest

gp ungheria

Lewis Hamilton conquista la pole numero 101 della carriera: la Mercedes festeggia piazzando in prima fila anche Valtteri Bottas, che scatterà davanti al leader del Mondiale Verstappen. Ferrari: Leclerc 7°, Sainz 15° dopo essere finito a muro. Tutto il weekend del GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)
GP UNGHERIA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

PRIMA FILA

1  Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) 

2  Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)


SECONDA FILA

3  Max Verstappen (Ola/Red Bull) 

4 Sergio Perez (Mes/Red Bull)  

 

TERZA FILA

Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

6 Lando Norris (Ing/McLaren) 

 

QUARTA FILA

7  Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 

8   Esteban Ocon (Fra/Alpine)

 

QUINTA FILA

Fernando Alonso (Spa/Alpine) 

10 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)  

 

SESTA FILA

11  Daniel Ricciardo (Aus/McLaren) 

12 Lance Stroll (Can/Aston Martin) 

 

SETTIMA FILA

13  Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

14  Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 

 

OTTAVA FILA

15  Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari) 

16 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri) 

 

NONA FILA

17 George Russell (Ing/Williams) 

18 Nicholas Latifi (Can/Williams) 

 

DECIMA FILA

19  Nikita Mazepin (Rus/Haas)

20 Mick Schumacher (Ger/Haas) 

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