Charles Leclerc ha staccato il 3° crono nel venerdì bagnato di Las Vegas: "Giornata difficile per il meteo, abbiamo raccolto dati ma indicazioni non utili per il weekend, visto che sarà asciutto. In sostanza dovremo ripartire tutti da zero". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

Charles Leclerc ha chiuso con il terzo tempo il venerdì di Las Vegas , fortemente condizionato dalla pioggia . Il monegasco ha potuto girare con continuità nella seconda sessione, dapprima con gomme Wet e poi con le Intermedie.

"Giornata difficile, dobbiamo ripartire tutti da zero"

"È stata una giornata difficile per tutte le squadre, a causa delle condizioni meteo e della pista bagnata. Credo che la fotografia di oggi non offra molte indicazioni per il resto del weekend, dato che da domani sono previste condizioni di asciutto. Non abbiamo girato in FP1, mentre in FP2 siamo riusciti a completare un buon numero di tornate, raccogliendo informazioni utili sulla guida in queste condizioni. Speriamo che i dati raccolti possano tornarci utili in futuro. Domani, in sostanza, ripartiremo da zero e vedremo come sarà la situazione in FP3".