Hamilton a Las Vegas: "Quest'anno fatto passi in avanti, ma è solo l'inizio". VIDEOferrari
Lewis Hamilton ha concesso una lunga intervista a Las Vegas, in cui ha ripercorso la sua stagione: "Abbiamo fatto un grande passo in avanti in Ferrari quest'anno, ma è solo l'inizio. E' stato un anno positivo, di crescita e stiamo costruendo una buona base. La vittoria a Barcellona in rosso un sogno, lo vedevo fare a Schumi da bambino". Guarda il VIDEO. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW