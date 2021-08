"Giornata discreta, asfalto sconnesso all'Eau Rouge"

"E' stata una giornata discreta - ha spiegato Hamilton -. C'è un po' buio, fa freddo per essere agosto, sembra di stare in Inghiterra. Oggi non abbiamo avuto molte indicazioni, abbiamo tanto da imparare. Fortunatamente è stato asciutto e abbiamo fatto un po' di giri. Non ho sentito tanto la macchina, domani sarà fondamentale per l'assetto giusto. E' una sfida importante, è un circuito difficile per il bilanciamento. Abbiamo scelto una via, cambiato qualcosa dopo ma abbiamo ottenuto risultati simili. Se guadagniamo in un punto, perdiamo in un altro. L'asfalto è molto sconnesso alla Eau Rouge, è rovinato. Devono sistemare qualcosa, probabilmente è stata la pioggia. Sono sicuro che lo faranno in tempo per domani".