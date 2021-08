In questo fine settimana si corre in Belgio, ma in Olanda sono già pronti al prossimo GP. Cresce l'attesa per l'arrivo dell'idolo di casa Verstappen e cambiano addirittura i segnali stradali a Zandvoort: da 30 (Km/h) a 33, corrispondenti al numero della Red Bull di Max. Tutto il weekend della Formula 1 è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)



