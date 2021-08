Sergio Perez correrà con la Red Bull anche nel Mondiale 2022. L'annuncio ufficiale è arrivato tra le due prove libere del GP del Belgio, 12esima prova del campionato in corso. "Felici di annunciare il prolungamento del contratto con Checo - recita il comunicato del team anglo-austriaco -. Ha subito dimostrato la sua abilità in gara e la costanza nell'ottenere punti regolarmente fino alla prima vittoria in Azerbaigian. Checo ha e continua a svolgere un ruolo chiave nella battaglia per il titolo Costruttori".

"La sua integrazione nel team è stata perfetta e siamo rimasti colpiti dalle sue prestazioni durante la prima metà della stagione. Ciò dimostra ciò di cui è capace con la nostra macchina. Il prossimo anno entreremo in una nuova era della Formula 1 con regolamenti e vetture completamente riviste, e con oltre 200 gare e un decennio di esperienza alle spalle per il team; Checo svolgerà un ruolo fondamentale nell'aiutarci ad affrontare questa transizione e a ottenere il massimo dalla RB18".

La gioia di Perez dopo il rinnovo e uno sguardo al futuro

"Sono davvero felice di continuare con una grande squadra come la Red Bull e di entrare nella nuova era della Formula 1 con questo team. E' una grande opportunità per me. L'anno prossimo partiremo tutti da zero con i nuovi regolamenti, quindi il mio unico obiettivo è arrivare fino in cima con la Red Bull".