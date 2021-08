Pauroso incidente all'Eau Rouge di Lando Norris, che perde il controllo della sua McLaren sull'asfalto bagnato e si schianta a tutta velocità contro le barriere. Monoposto distrutta, ma pilota uscito autonomamente: per lui problemi al gomito e accertamenti in corso. Bel gesto di Vettel, che si ferma per sincerarsi delle condizioni fisiche del collega

