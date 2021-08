Charles Leclerc spiega come ha ingannato il tempo ai box in attesa di sapere se tornare in pista o meno: "Ho giocato a scacchi con Sainz e ho vinto: almeno oggi ho portato a casa un successo. Questi due punti valgono poco, anche se era giusto riprovare a scendere in pista"

GP BELGIO, CRONACA E HIGHLIGHTS