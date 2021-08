"Non si poteva guidare in quelle condizioni"

Leclerc: "Almeno ho vinto a scacchi con Sainz..."

"Per me oggi le decisioni sono state corrette, le condizioni erano davvero molto difficili - ha detto Sainz a Sky Sport -. Non si vedeva nulla, non si può guidare a 300 all'ora. Rischiavamo un grosso incidente in un una pista complicata come Spa, dove ci sono sempre degli incidenti. Non sono contento dell'assegnazione dei punti, è una gara che non si è corsa. Non doveva assegnare punti. Dovevamo provare a uscire, ma non per l'intenzione di prendere i punti. I punti così non si devono assegnare".