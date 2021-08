Max Verstappen sorride a metà dopo la vittoria nel pazzo GP del Belgio: "Non è una vittoria piacevole, anche se è stato importante conquistare la pole. L'obiettivo è spingere ancora di più per superare Hamilton in classifica mondiale"

La 16^ vittoria in carriera di Max Verstappen coincide anche con il GP più breve nella storia della Formula 1. All'olandese, che partiva dalla pole, bastano due giri a Spa per conquistare la metà del punteggio (12.5 punti) e riportarsi a -3 dal rivale per il titolo, Lewis Hamilton .

"Quanto è stato importante fare la pole"

"E' stato davvero importante conquistare sabato la pole, anche se è un grosso peccato non aver gareggiato - ha detto Max -. Oggi le condizioni erano molto insidiose. Alle 15.30 pensavo fossero discrete, con visibilità bassa, ma secondo me erano migliori di quando siamo ripartiti. Siamo rimasti concentrati, ma non è una vittoria paicevole. Grande merito ai fans che sono stati qui con il freddo e il vento, sono loro i vincitori. Dobbiamo continuare a spingere per superare Lewis, sono fiducioso anche perchè la macchinaè buona. Dobbiamo spremere ancora di più"