Una stagione non facile per l'australiano in McLaren, ma Daniel non perde il sorriso e continua ad essere uno dei piloti più amati della Formula 1. Oggi, con la prova di Spa, il traguardo delle 200 gare in carriera. Il GP del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

