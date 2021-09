Il pilota della Ferrari pronto alla sua prima volta con la Rossa a Zandvoort. Ma c'è un precedente nella sua carriera: "Ho corso qui nel 2015 in Formula 3, la pista mi piace molto ma la gara non andò bene. Un pezzo della monoposto di era rotto in curva 7...". Tutto il weekend del GP d'Olanda è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

