Il campione in carica e leader della classifica, a Zandvoord non solo dovrà fronteggiare il rivale Max Verstappen, ma dovrà vedersela anche con i 70mila tifosi olandesi previsti al circuito per sostenere il numero “33”. Ma Lewis non teme i fischi. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Il primo a immergersi già totalmente in quella che sarà l’atmosfera e il colore del fine settimana qui è stato Lewis Hamilton arrivato così nell’inedito paddock di Zandvoort. Il sette volte campione del mondo non temi i fischi dei 70 mila tifosi di Max Verstappen che riempiranno le tribune, ma si sta già caricando all’idea di un fine settimana che considerando tracciato e ambiente sarà molto particolare.



Gli onori di casa l’olandese li ha fatti a modo suo, in maniera spiccia e diretta. Verstappen, che su questa pista qualche giro dimostrativo con una Formula 1 lo ha già fatto, ha avvisato tutti i suoi colleghi: qui ogni minimo sbaglio costa caro. La pista di Zandvoort è infatti senza respiro, cortissima, vecchia scuola, con curve veloci e sopraelevate, che non si vedevano in calendario da Indianapolis.



Queste sono addirittura più impegnative perché hanno un’inclinazione doppia, di 18 gradi, e per le monoposto di F1 saranno una bella sfida. Aver lavorato bene al simulatore sull’assetto per i team sarà quindi fondamentale. In attesa di veder per la prima volta in azione dopo 36 anni le macchine qui, a tenere banco per ora son state più le chiacchiere da paddock sul mercato che la sfida mondiale tra Max e Lewis.



L’ufficialità che Kimi Raikkonen lascerà la Formula 1 a fine stagione ha innescato le prime ammissioni: è mancata solo la parola Mercedes, ma George Russell ha finalmente ammesso che sa dove guiderà nel 2022. Così come Valtteri Bottas. In attesa solo dei freddi ma definitivi comunicati.