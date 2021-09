Tutti si aspettavano la consueta lotta Hamilton Vs Verstappen ed invece, nella prima giornata di libere, troviamo la Ferrari in testa con Leclerc davanti al compagno di squadra Sainz. La Rossa dopo l’opaco fine settimana in terra belga ha ben figurato sul circuito olandese. Questa non è del tutto una sorpresa perché anche le simulazioni indicavano che questa poteva essere una pista che ben si sposava con le caratteristiche della SF21 . La potenza del motore ha meno effetto rispetto a Spa e Monza e il fatto di utilizzare un assetto da medio-alto carico aiuta la Rossa che fin dall’inizio di questa stagione ha dimostrato di trovarsi a suo agio nelle curve di bassa velocità. Oltre a ciò si è vista una monoposto ottima sia nel bilanciamento che in trazion e e questo fa ben sperare per le qualifiche di domani che saranno importantissime al fine del risultato in gara visto che, dalle simulazioni, sembra molto difficile poter effettuare dei sorpassi in pista.

Molto positiva la prestazione dell’Alpine che ha dimostato, fin dai primissimi giri, di adattarsi piuttosto bene alla pista olandese. Ocon è riuscito a portare la sua AS21 al terzo posto mentre Alonso si è dovuto accontentare della sesta posizione. Per il team francese sembrano esserci possibilità di portare entrambe le vetture nel Q3 nelle qualifiche di domani. L’idolo di casa, Max Versappen, si è dovuto accontentare solamente della quinta posizione ma va detto che non è riuscito a sfruttare al massimo il potenziale delle sue gomme soft. Nel suo primo giro lanciato ha dovuto abortire il tempo a causa di una bandiera rossa. Solo alla riprese delle libere ha realizzato il tempo che gli è valso la P5 dietro alla Mercedes di Bottas. Il pilota olandese, dopo queste prime sessioni, non è ancora contentissimo della sua vettura specialmente nel giro singolo mentre si è dimostrato più soddisfatto in configurazione di gara.

Hamilton, in questa ora di libere, ha realizzato solo pochissimi giri e per questo lo troviamo solamente in undicesima posizione dopo aver realizzare il miglior crono nelle libere 1. Il campione del mondo è stato costretto a parcheggiare la sua W12 a bordo pista per un problema alla Power Unit che verrà analizzato in queste ore non appena la vettura verrà riportata ai box. Per i motorizzati Mercedes c’è stato un altro

inconveniente al motore che ha costretto Vettel a fermare la sua Aston Martin durante le prove libere 1. Nonostante questo problema che gli ha fatto saltare quasi completamente la seconda sesisone, il pilota brittanico è parso essere motlo sereno: “Non è stata la giornata ideale, specie per come è finita la seconda sessione. Ho perso potenza ed il team mi ha chiesto di fermare la vettura. Però non è la fine del mondo. [..] Valtteri è sembrato molto competitivo in entrambi i turni, ha girato tanto e ha tanti dati, soprattutto sul long run, che andremo ad analizzare. Speriamo di recuperare domani il tempo perso. Non ho avuto brutte sensazioni alla guida, ma nel secondo turno abbiamo provato delle modifiche che però ho potuto testare soltanto per un giro. È difficile capire quali siano stati gli aspetti positivi e negativi di quella modifica”.

In simulazione gara, visto anche il poco tempo a disposizione, si è cercato di raccogliere più dati possibili per preparare al meglio qualifiche e gara. Ferrari ha differenziato il lavoro tra i due piloti mandando in pista Sainz con le soft e Leclerc con le medie. Un lavoro analogo è stato fatto anche da Aston Martin e da Alpine. In casa Mercedes, visto che avevano solo una vettura in pista, è toccato a Bottas raccogliere dati sia con le soft che con le medie. Red Bull e la Mclaren con Norris hanno preferito girare esclusivamente con le soft per capiure se saranno le gomme adatta per essere utilizzate nella prima parte della gara di domenica. Vedendo i tempi non si è notato un grosso degrado e quindi non si cercherà a tutti i costi di qualificarsi con la gialla durante il Q2.