Antonio Giovinazzi conquista il 7° posto nelle qualifiche del GP d'Olanda, sua miglior prestazione in Formula 1: "Su questa pista l'Alfa ha un buon potenziale, lo abbiamo visto sin dal venerdì". Il pilota italiano ha rischiato di non partecipare al Q3 a causa di un bullone della ruota che non voleva saperne di uscire: "Grazie ai meccanici". Tutto il weekend del GP d'Olanda è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GP OLANDA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE