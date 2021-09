L'uno-due firmato Leclerc e Sainz nel venerdì di Zandvoort esalta i tifosi della Rossa: Verstappen e le Mercedes restano favoriti, ma su questo nuovo circuito si può puntare al podio. Fondamentali saranno le qualifiche, in programma oggi alle 15. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

E’ una Ferrari che esalta e che ha rubato momentaneamente i titoli all’idolo di casa Max Verstappen, che rimane comunque il grande atteso e uno dei favoriti per la pole position. La prima giornata in pista sull’inedito tracciato di Zandvoort ha premiato infatti i due ferraristi che si sono piazzati là davanti a tutti, Leclerc prima di Sainz. Queste curve veloci e anche particolari hanno fatto brillare la Rossa esaltandone le buone caratteristiche di trazione, e la potenza del motore qui conta meno che in altre piste. Dopo un venerdì a singhiozzo il fine settimana è ancora tutto da perfezionare, ma sicuramente avere una monoposto forte in qualifica è la chiave giusta per sognare e puntare al podio.

Dietro ai due ferraristi anche Ocon con l’Alpine ha impressionato, ma la fotografia vera dei valori in pista manca ancora, come ha ammesso anche Max Verstappen. L’olandese, quinto in classifica a tre decimi, non è stato particolarmente fortunato nei suoi attacchi al giro veloce prima per una bandiera rossa poi per qualche pasticcio, ma carico di benzina come da previsioni si è dimostrato il pilota più veloce.

Sicuramente insieme a Mercedes sarà l’uomo da battere per la pole position. A far respirare il team capitanato da Toto Wolff ci ha pensato il quasi uscente Bottas, quarto a due decimi. Hamilton a causa di un malfunzionamento del sistema dell’olio ha dovuto parcheggiare la sua W12 a bordo pista dopo soli tre giri nelle seconde libere e guardare gli altri girare dal box. Ma qui, dove piede, cuore e perfezione conteranno tantissimo è ancora tutto da scrivere.