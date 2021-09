Kimi Raikkonen positivo al coronavirus. "Il pilota - spiega una nota dell'Alfa Romeo Racing - è risultato positivo al test per il COVID-19. Kimi non mostra sintomi ed è di buon umore. È subito entrato in isolamento nel suo albergo. La squadra augura a Kimi una pronta guarigione". Oggi e domani, per qualifiche e gara in Olanda, sull'Alfa salirà Robert Kubica.