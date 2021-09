Il pilota della Mercedes dopo il terzo posto nella gara di Zandvoort: "Purtroppo è stata una gara poco movimentata per me. Ho continuato a spingere, poi abbiamo provato con una sosta, quindi il primo stint è stato molto lungo e ho cercato di far durare le gomme fino alla fine. Avevo un bel vantaggio e ho deciso di fermarmi una seconda volta per sicurezza. Il passo era buono". La F1 torna domenica prossima con il Gran Premio d'Italia a Monza: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

