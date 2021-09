"L'obiettivo era prendere i punti sulla McLaren"

"Era impossibile prendere Gasly, abbiamo provato a stare sulle Soft di più, poi siamo andati con le Hard ma non ce l'abbiamo fatta - ha detto Leclerc a Sky -. C'era un'opportunità di sorpasso in partenza, ci ho provato ma non ho rischiato. Oggi c'erano dei punti da prendere su Mclaren e li abbiamo presi, l'obiettivo era quello. Il passo era buono, ma era davvero difficile passare Gasly. Sulla carta non ci aspettavamo di essere davanti a tutti nel gruppo, ieri ho sbagliato io in qualifica e me ne assumo la responsabilità. Oggi sono contento della mia gara, anche se la quinta piazza non è il massimo. Qui è stato fantastico, ma Monza è qualcosa in più, non vedo l'ora di essere lì. Non sarà facile, ma sentire il sostegno dei tifosi sarà bellissimo. Daremo tutto e vedremo come va".