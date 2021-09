E' stato un weekend molto complicato quello di Zandvoort per lo spagnolo, messo in pista in extremis nelle qualifiche dopo un incidente. Difficile è stata anche la gestione delle gomme, dove di solito appare migliore del compagno di squadra. Ora deve godersi la sua prima Monza con la Ferrari, dove lo scorso anno salì sul podio sfiorando la vittoria. Tutto il GP d'Italia sarà in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GLI HIGHLIGHTS DEL GP D'OLANDA