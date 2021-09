Una livrea Tricolore davvero speciale per l'Alfa Romeo Racing, che celebra così l'indissolubile legame tra la casa automobilistica del Biscione e Monza. Tanti gli eventi in programma in questi giorni al Museo di Arese. Tutto il weekend del GP d'Italia è su Sky Sport F1 (canale 207)

GUIDA TV: MONZA, SI CORRE "A CASA NOSTRA"