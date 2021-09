Il mercato piloti per la prossima stagione di Formula 1 continua a definirsi. Dopo l'ufficialità di Bottas in Alfa Romeo e quella di Russell in Mercedes, la Williams ha ufficializzato i suoi piloti per il 2022 . Da un lato una conferma, quella di Nicholas Latifi , dall'altro una novità di cui si parlava già da tempo: l'arrivo in scuderia di Alex Albon . Per Latifi si tratta della terza stagione consecutiva con la scuderia, 4 se si considera anche l'anno da terza guida. Per Albon invece un ritorno in Formula 1 dopo l'anno trascorso in DTM e come test driver della Red Bull. Il pilota thailandese prende il posto di Russel, ufficializzato martedì dalla Mercedes come nuovo compagno di Hamilton

Albon: "Non vedo l'ora di tornare a gareggiare"

leggi anche

Mercedes, Russell affiancherà Hamilton dal 2022

Non nasconde la felicità Albon, lasciando le sue prime dichiarazioni al sito della Williams: “Sono davvero entusiasta e non vedo l'ora di tornare a gareggiare in Formula 1 nel 2022. Quando stai un anno fuori dalla Formula 1 non è mai certo che tornerai, quindi sono estremamente grato a Red Bull e Williams per avere creduto in me aiutandomi a tornare in griglia. È stato anche bello vedere tutti i progressi che la Williams ha fatto come squadra quest'anno e non vedo l'ora di aiutarli a continuare questo viaggio nel 2022. La mia attenzione ora torna al mio ruolo di Test & Reserve Driver alla Red Bull e ad aiutare il team a combattere per il mondiale di quest'anno”. Queste invece le prime parole di Latifi dopo la conferma: “Sono entusiasta di continuare con la Williams per un altro anno anche perché la squadra si sta muovendo in una direzione più competitiva con nuovi proprietari, dirigenti e persone dal lato tecnico. Mi sono sentito a casa qui dal giorno in cui sono arrivato e penso di essere nel posto giusto per continuare nel mio percorso. L'obiettivo è continuare a fare piccoli miglioramenti in modo che tutti noi possiamo sfruttare l'opportunità che avremo il prossimo anno. Sono super entusiasta di lavorare con l'auto del prossimo anno ed è come un nuovo inizio per tutti. Mi sento privilegiato a far parte di questo cambiamento”. Jost Capito, CEO di Williams Racing, ha commentato così la scelta del team: “È fantastico poter annunciare la nostra formazione di piloti per il 2022 e sono lieto di accogliere Alex nel team, oltre a confermare la nostra collaborazione con Nicholas anche nel prossimo anno. Siamo estremamente entusiasti della nostra nuova formazione, con entrambi i piloti che portano una grande miscela di giovinezza ed esperienza che non solo sarà perfetta per la squadra, ma ci aiuterà anche a fare altri passi avanti nel nostro viaggio. Alex è uno dei giovani talenti più entusiasmanti del motorsport, ma ha una grande esperienza in F1. I suoi numerosi podi evidenziano la sua velocità come pilota e sappiamo che si sentirà immediatamente a casa con il team di Grove. Nicholas ci ha costantemente impressionato negli ultimi tre anni con il suo duro lavoro e atteggiamento positivo. Ha continuato a crescere durante tutto il suo periodo alla Williams ed è diventato un impressionante pilota di F1, come si vede dai suoi punti conquistati in questa stagione"