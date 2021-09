Hamilton-Russell: coppia tutta britannica in Mercedes l'anno prossimo. Intervistato da Mara Sangiorgio, Norris non ha dubbi: "George ha svolto un ottimo lavoro con la Wiliams, sono convinto che saprà dare filo da torcere al campione del mondo uscente. Sono in molti a pensarlo". Intanto questo weekend si corre a Monza: la gara live alle 15 su Sky. Motomondiale ad Aragon: MotoGP alle 14 live su Sky Sport MotoGP

RICCIARDO: "VOGLIO IL PODIO" - F1, GUIDA TV - MOTOGP, GUIDA TV