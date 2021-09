La carta d'identità dice che è uno dei piloti più esperti del Mondiale, e diventerà il più "vecchio" dalla prossima stagione, quando Kimi Raikkonen non tornerà in pista dopo la decisione di smettere con la F1. Fernando Alonso, però, i suoi 40 anni sembra non sentirli affatto: il suo ritorno in F1 con Alpine si è tradotto finora in buone prove e anche in duelli niente male. "Il duello con Hamilton in Ungheria? Se mi sono sentito giovane? In realtà c'era più la lotta con Sainz in quel momento - ha detto in esclusiva a Sky Sport 24 -.Carlos era terzo. Però mi sono divertito, anche se non l'ho vissuta con l'intensità che magari avete percepito voi".