Il pilota italiano, con un punto interrogativo sul suo futuro in Alfa Romeo, si toglie una grande soddisfazione nel venerdì di Monza: 10° in qualifica. E sul resto del weekend dice: "Partiamo da una bella posizione nella Sprint e dobbiamo cercare di essere aggressivi". Tutto il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GP ITALIA, HIGHLIGLIGHTS DELLE QUALIFICHE