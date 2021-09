Max Verstappen ottiene un terzo posto nelle qualifiche di Monza che 'profuma' di pole: "E' un buon risultato, per noi questa pista sarà sempre difficile. Ora cerchiamo di migliorare il passo gara, ma penso che potremo fare un buon numero di punti". Tutto il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Sono contento del terzo posto, dobbiamo fare un buon numero di punti"

"Per noi su questa pista sarà sempre difficile - ha detto Max dopo le qualifiche -. Abbiamo faticato più del previsto delle prove libere, ma abbiamo recuperato piuttosto bene nel corso delle qualifiche. Sono contento di essere terzo qui. In ottica gara potremmo essere più vicini. Qui poi non si può mai sapere. Domani ci saranno le FP2 e vedremo cosa fare per migliorare il passo gara. Qui sarà difficile, ma penso che potremo comunque fare un buon numero di punti”