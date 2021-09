Il pilota del Team Prema conquista la pole. È la seconda consecutiva e via radio dice: "Non facevo una pole position da due anni, ora ne ho due di fila". Domani le due gare Sprint, domenica sarà la volta della Feature Race. Tutto il weekend del GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

