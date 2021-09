Valtteri Bottas è il 'king of the speed' del venerdì di Monza e partirà davanti a tutti nella Qualifica Sprint. Battuto il compagno Lewis Hamilton, con terzo il leader del Mondiale Verstappen. Ferrari che scatteranno dalla settima piazza con Sainz e dall'ottava con Leclerc. Ottimo Giovinazzi, 10° con l'Alfa. Tutto il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

MONZA, HIGHLIGHTS DEL VENERDI'