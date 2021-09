La dinastia degli Andretti, da Mario campione F1 nel 1978 al figlio Michael, e attiva sia nella Indy che nella Formula E, avrebbe fatto un tentativo per prendere il team Alfa Romeo Sauber. La proposta ci sarebbe stata nel corso dell'estate e avrebbe incassato un "no" da parte della proprietà del team. Il Mondiale è a Monza: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

