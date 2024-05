La tanto cercata vittoria in Formula 1 è finalmente arrivata: dopo 15 podi, al suo 110° GP, Lando Norris sale sul gradino più alto del podio. E i festeggiamenti sono d'obbligo! Dal giro d'onore durante il quale tanti piloti si congratulano al tuffo nelle braccia dei suoi meccanici McLaren: ecco la festa McLaren. Il mondiale torna tra due settimane a Imola, tutto su Sky e in streaming su NOW

GP MIAMI, GLI HIGHLIGHTS