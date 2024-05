Vicky Piria commenta la prima vittoria in F1 di Lando Norris: "Tutti sono contenti perché è un ragazzo educato e di buona famiglia, che sa farsi volere bene. La McLaren ha investito in lui, lui però gli ha dato fiducia anche quando non andava bene ed è stato ripagato con questo successo". Guarda il video. Tutto il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MIAMI, HIGHLIGHTS