Restano sempre dubbi sul futuro di Antonio Giovinazzi in Alfa Romeo Racing, soprattutto dopo e ultime dichiarazioni di Vasseur. Il team principal ha parlato di una lista di 5 o 6 giovani piloti per il futuro del team, ma l'elenco dovrebbe essere più ristretto. E in cima ci sarebbe Guanyu Zhou, cinese che corre in Formula 2. Tutto il weekend del GP d'Italia è su Sky Sport F1 (canale 207)



GP MONZA, LA DIRETTA DELLA QUALIFICA SPRINT