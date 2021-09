Alle 15 il via del Gran Premio d'Italia, quattordicesima prova del Mondiale 2021. Dalla pole scatta Verstappen, che ha una grande occasione per tentare una fuga in classifica. Hamilton dal quarto posto in griglia, le Ferrari in terza fila. Bottas, vincitore della Sprint, retrocesso per la sostituzione del motore (venerdì). Oggi la gara in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP MONZA, HIGHLIGHTS DELLA QUALIFICA SPRINTT