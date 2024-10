Dopo la pausa è tempo di tornare in pista per il mondiale F1, con il Circus che sbarca ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti , live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Il weekend del COTA, che prevede il formato della Sprint, inizia giovedì con la conferenza stampa dei piloti , alle 20.30 . Venerdì primi giri in pista, alle 19.30 per le prime libere. Alle 23.30 appuntamento con le qualifiche sprint , che decideranno l’ordine della gara breve in programma sabato alle 20 . Sempre sabato, a mezzanotte , appuntamento con le qualifiche per la gara di domenica, che scatterà alle ore 21 . Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené , con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria . Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli .

In pista anche WRC e Ferrari Challenge

Il fine settimana motoristico non finisce qui. Nel weekend si tornerà sugli sterrati per il Rally dell’Europa Centrale del WRC. Il penultimo appuntamento dell’anno, nella campagna austriaca, sarà visibile a partire da giovedì alle 15, per la prima TV stage della tappa (Sky Sport Arena e NOW). Sabato due nuove dirette, alle 8.55 e alle 15.25 (Sky Sport F1 e NOW), mentre domenica gran finale, con la quarta TV stage alle 10.30 (Sky Sport 251 e NOW) e la powerstage conclusiva alle 12.55 (Sky Sport F1 e NOW). Grande weekend anche per il Ferrari Challenge, con le finali mondiali in programma sul circuito di Imola. Palinsesto fitto di eventi, con Gara 1 in programma giovedì: alle 10.25 Coppa Shell, alle 15.05 Coppa Shell AM, alle 17.20 Trofeo Pirelli & Pirelli AM. Venerdì si parte con Gara 2 di Coppa Shell AM alle 10.25, Trofeo Pirelli & Pirelli AM alle 12.40 e Coppa Shell alle 15.05. Domenica il giorno delle finali mondiali: alle 9.20 Coppa Shell AM, alle 10.30 Coppa Shell e alle 11.40 Trofeo Pirelli & Pirelli AM.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori senza sosta su Sky e NOW, con continui aggiornamenti sul canale all news Sky Sport 24, su Skysport.it e sui canali social di Sky Sport.